Nati Jota está de vacaciones en México y desde allá muestra su rutina. Esta vez, la joven influencer conquistó a sus seguidores con una bikini bicolor.

Además, Nati agregó un divertido video en donde aconseja cómo ir nadando a aguas profundas.

“Con mis hermanas lo bautizamos EL CANELÓN. La vida es muy corta como para ir más profundo”, explica en el texto que acompaña al video.

Nati Jota (Instagram)

LA RESPUESTA QUE NATI JOTA RECIBIÓ DE UN SEGUIDOR SOBRE SU ESTADO SENTIMENTAL

Tras publicar una historia en la que explica con humor su situación sentimental, un seguidor le respondió a Nati Jota y ella lo retrucó.

“Si debes estar tiesa para que no te dejen por ahí no es”, dijeron a la influencer y ella le contestó: “No me digas que no estoy siendo un libro de autoayuda certificado”.

“Si no una tipa que hace lo que puede. Igual, a veces pienso que estoy un poco loca y entiesarme un poco no es solo por el otro, sino que estaría un poco bien para mí”, cerró.