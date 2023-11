Nati Jota, integrante de Olga, cubrió el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei entrevistando a profesionales durante cinco horas consecutivas. Feliz por lo bien que salió la cobertura, ni bien pudo se fue a descansar a su casa y no dudó en tirarse a la piscina.

Pícara, la periodista se sacó una sensual selfie luciendo una microbikini del color del verano -lila- que se caracteriza por el corpiño que, en vez de abrirse atrás, se abre adelante, justo en el pecho, gracias a un ganchito plateado que le da un toque original a la prenda.

“Te robé una bikini, Luli, con permiso...”.

Entre risas, reveló que la microbikini trendy que luce en la imagen, en realidad, no le pertenece. “Te robé una bikini, Luli, con permiso...”, expresó Nati, siempre divertida, etiquetando a su hermana en la postal que compartió a través de sus stories de Instagram. ¿Qué dirá Luli?

NATI JOTA REMARCÓ LA IMPORTANCIA DE CONSULTAR A UN MÉDICO Y NO AUTOMEDICARSE

“Automedicarse está mal y yo soy re cagona. Me acuerdo cuando me saqué las muelas de juicio y me moría de dolor, pero no quería seguir tomando el remedio porque había googleado que si tomabas varios días seguidos se te podía romper el intestino y después morir. No me den bola, es algo que googlee, pero tampoco abusen, mejor hablen con un doctor”, cerró, con claridad.