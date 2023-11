Tras escuchar los resultados del balotaje del último domingo, en el que el libertario Javier Milei derrotó al candidato de UP Sergio Massa por más de un 11 por ciento de los votos, Dalma y Gianinna Maradona se expresaron públicamente en sus redes sociales.

Gianinna, que la semana pasada llamó a no votar por Javier Milei, decidió hacer un descargo luego de ver que su prédica no había tenido efecto, y lo hizo compartiendo un video con sus seguidores en la que se ve al novio de Fátima Florez hablando sacado en los medios.

Una de las hijas del Diez se mostró en contra de Javier Milei. (Foto: Captura Instagram)

La segunda hija de Diego Marado también hizo otro posteo en sus redes en las que asegura que “Las personas que aman al Diego no votan a Milei”.

DALMA MARADONA TAMBIÉN CARGÓ CONTRA JAVIER MILEI

En la previa al balotaje, Dalma Maradona publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que llamó a no votar a Javier Milei. “¿Cómo vamos a tener a un presidente que odia al país que quiere gobernar? #NOVOTESAMILEI”, pidió, en el inicio de un largo comunicado.

“Me parece muy injusto querer expresarse y no poder hacerlo sin recibir el ODIO de los que piensan distinto, pero tampoco me sale quedarme callada. Entiendo que estamos todos enojados y cansados, pero hay cosas con las que no puedo negociar”, agregó Dalma.

(Foto: Captura Instagram)

“Hay derechos YA ganados con mucho esfuerzo como la ley del aborto, la ESI y el matrimonio igualitario que no pueden volver atrás. ¡Fueron 30.000 y cuestionar eso es reivindicar esa época ATROZ y pisotear la historia de nuestro país!”, escribió Dalma, junto a otras muchas causas que tenía para no votar la libertario.

