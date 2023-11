A pocas horas de que Dalma Maradona estrenara su serie La Hija de Dios, un íntimo amigo de su papá, Mariano Israelit, apuntó muy fuerte contra ella al revelar cuáles fueron la actitudes de la actriz que más le molestaron en estos últimos años. “Me pasaron dos cosas muy feas con Dalma y no lo conté nunca, lo voy a contar ahora”, adelantó, visiblemente molesto, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Me llamaron de la serie en el año 2021 para participar, me escribió una de las productoras para grabar, yo les dije que iba a cobrar por eso y no me llamaron más, todas las plataformas te pagan y tienen un presupuesto, era un contenido para ellos y no sale de la plata de Dalma, hay una producción que te contrata y me dejaron de hablar”, se quejó, sin filtro.

“Me enteré de que me quitó de la lista de invitados para el estreno de su serie, ella pidió que yo no vaya y la verdad no la llamé porque no es amiga mía pero me dolió, cómo no ve a doler si cuando me llamaban estaba ahí, fui de los pocos amigos que dio la cara en el peor momento del asesinato de Diego”.

EL AMIGO DE DIEGO MARADONA AFIRMA QUE SU HIJA NO TIENE CÓDIGOS

Antes de cerrar, Mariano describió re picante a Dalma.

“Dalma se olvidó de los códigos, yo me acuerdo cuando ella y su hermana me llamaban para saber cómo estaba Diego y hacíamos videollamada los cuatro. Ella se olvidó de los amigos del padre. Yo lo conocí a Diego cuando Dalma no existía, yo las he ayudado a bajar de las escaleras. Las he tenido en brazos y me duele la verdad porque uno hizo mucho por el padre. Y no les estoy facturando nada, me dolió que me haya dejado afuera y no me haya hecho participar porque yo también fui parte de la historia, si fue por la plata me hubiesen dicho que no tenían presupuesto y no dejarme tirado ahí...”, expresó.

Y se despidió hablándole directamente. “Dalma, si tenés algo que decirme, escribime o llamame, vos tenés mi teléfono porque me has escrito, a mí no se me cae ningún anillo. Fue triste y lamentable lo que me hiciste con todo lo que hemos compartido. No me lo merezco y de repente soltarme la mano así. Yo no soy igual que ella. A mí no me hizo feliz pasar por ese momento de no poner participar de la serie o no poder estar en el estreno de la inauguración”.