Luego de una exitosa temporada de verano con Nadie Dice Nada, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se tomaron unos días de vacaciones juntos para disfrutar de su amor.

Recorriendo lugares paradisíacos como Jamaica y haciendo base en Miami, el conductor descolocó a su novia con las fotos que publicó en su Instagram ¡ella y se lo hizo saber!

“Somos dos tíos”, le reprochó con picardía Flor a Occhiato, al ver imágenes de su novio con una toalla debajo del brazo. Y otra de ambos en un café.

LAS PICANTES CHICANAS DE FLOR JAZMÍN PEÑA A NICO OCCHIATO

Haciendo gala del humor, la bailarina también cuestionó a Nico por grabarla sin previo aviso y lo acusó de hacerle planos “ingratos”.

“¡Vos no me podés grabar con esta papada! Todas las fotos en cuero te las saco yo. No colaboro más con tus historias”, le dijo Flor en uno de los divertidos videos que subió el conductor.

Y continuó: “¡Pará, estúpido! Avísame antes. Es el enemigo… Y comparte las fotos y pone ‘me encanta’. ¿Con quién estoy saliendo?”.

Sin contener la risa, Occhiato le contestó: “Las dos fotos de tíos no están bien? Me cansé de las fotitos aesthetic (estéticas). Las fotos son abrazados con la playa de fondo y que se vea el paisaje”.

Más allá de las divertidas chicanas, Flor y Nico publicaron sus días juntos y dejaron en evidencia que el noviazgo se consolida a paso firme, con amor y mucho humor.