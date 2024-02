Después de una noche súper caliente en LAM, donde Yanina Latorre se enfrentó con dureza a Marcela Feudale, Maite Peñoñori y Josefina Pouso por un trasfondo político, Marina Calabró dio sus sensaciones sobre el conflicto y contó que ella misma es objeto de la “lengua karateca” de la panelista histórica de Ángel de Brito.

“En el pase de la radio me dice cosas tremendas, me dice que soy una pelotuda, que no me soporta, y no me como un hate porque Latorre dice que soy una ‘pelotuda’”.

La periodista Lanata sin filtro se metió en la polémica. “LAM midió 3,3 con el quilombete que se armó entre las angelitas y Latorre. Fueron Marcela Feudale, Maite Peñoñori y Josefina Pouso contra Yanina ¡Tremendo! Y la verdad ya que le reclamaban cualquier cosa”, contó.

“Si bien eran distintos puntos, el tema central era si Yanina las había tildado de kirchneristas de manera despectiva en la radio. De ahí se hizo un desmadre y una cosa de susceptibilidad. Feudale le reclamaba que como la conocía, decía que no podía calificarla. Y Maite le reclamaba que le tiró el hate encima”, señaló.

Foto: Web

MARINA CALABRÓ HABLÓ DEL ESCÁNDALO DE YANINA LATORRE CON SUS COMPAÑERAS DE LAM

“Yanina le explicaba que ella no había mandado a la gente a que la hatee, sino que sólo había dado su opinión y que las personas actuarían en consecuencia de lo que pensaban que ella era. Igual lo que yo quiero decir es que tres contra uno no va, entiendo que Latorre se la banca, pero parecía una suerte de complot para ‘atenderla’. También yo soy más de resolución privada de los conflictos que pública”, afirmó.

La conductora de La Nación+ reconoció que ella misma también sufre los “palitos” que le dedica Yanina, pero que no los siente como tales. “En el pase de la radio me dice cosas tremendas, me dice que soy una pelotuda, que no me soporta, y no me como un hate porque Latorre dice que soy una ‘pelotuda’”, afirmó.

“¡Yo me río! Me dice cosas de mi vida privada, de la sexualidad ¡Pero yo me río porque esa bala no me entra! Uno sabe lo que es y lo que no es. Además, no es una imputación de delito penal. En esta somos Team Yanina”, concluyó.