Marina Calabró habló con Socios del Espectáculo sobre el reclamo del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos y la Asociación Argentina de Actores a Marcelo Tinelli por la falta de pago de los sueldos.

“El Sindicato de Televisión le mandó una carta documento a La Flia en el que reclamaban el incumplimiento de los pagos de los haberes de enero”, contextualizó la periodista.

Luego, agregó: “La Asociación Argentina de Actores ratificó esto y agregó que tampoco se hicieron los aportes para la obra social. Estamos hablando de la plata que la gente necesita para vivir básicamente”.

Marina Calabró habló con Socios del Espectáculo.

“Yo no podría dormir si hay gente que no cobró porque mi empresa no pagó, yo no me mostraría en un avión privado o el anillo de diamantes de mi novia si no pagué los sueldos de enero”, comentó Marina.

Al final, analizó: “Estamos en un momento súper complicado del país y creo que cualquiera entendería si hay un atraso en un pago pero también se tratan de los gestos”.

LA REACCIÓN DE MARCELO TINELLI CUANDO LE PREGUNTARON SI SE CASARÍA CON MILETT FIGUEROA

La pregunta de Carolina “Pampita” Ardohain en el Bailando 2023 a Marcelo Tinelli sobre la posibilidad de casarse con Milett Figueroa no tardó en llegar.

Todo comenzó cuando el conductor recordó todas las veces que pasó por el Registro Civil y la Iglesia para dar el “sí” con las mujeres que formaron parte de sus historias de amor. Fue entonces que Carolina intervino: “Pero te podrías casar con Milett”.

A lo que el conductor (que es padre de Candelaria y Micaela, Francisco, Juanita y Lolo) respondió sin dudarlo: “Sí. No lo descarto hoy. Pero es muy reciente todo, nos estamos conociendo”.