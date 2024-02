Marcela Feudale cruzó con todo a Yanina Latorre en LAM luego de que hablara de su posición política en su programa radial, El Observador, tras la polémica entre Lali Espósito y el presidente Javier Milei.

“Me estás juzgando y no me gusta que me ataquen y no me arroben”, le dijo Marcela a su compañera, quien le contestó: “No te estaba atacando ni tenía por qué arrobarte, ¿por qué te pones tan nerviosa?”.

“Porque no me gusta lo que hacés, no tenés derecho a hablar de mí, me enoja que tenga que enterarme por la gente que estás hablando de lo que yo pienso, decime acá”, encaró Feudale.

Marcela Feudale y Yanina Latorre en LAM.

Entonces, Yanina se defendió: “¿Y cómo te voy a arrobar en la radio? Sos un personaje público, yo no mando a nadie a bardearte, yo no te generé ningún conflicto. Yo hago lo que quiero”.

MARCELA FEUDALE, ENOJADÍSIMA CON YANINA LATORRE EN LAM

Marcela Feudale se mostró enojadísima con Yanina Latorre en LAM y el cruce entre las panelistas siguió. “No te traté ni de asesina, ni de chorra ni de nada”, le dijo la esposa de Diego.

“No importa, pero estás juzgando la manera de pensar del otro. Llamame por teléfono y lo hablamos”, manifestó Feudale y ella retrucó: “Todos juzgamos la manera de pensar del otro. No tengo nada que hablar con vos”.