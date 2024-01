Se supo que Marisa Brel está organizando cenas para solteros en un restaurante con la intención de que las personas que deseen encontrar el amor tengan una chance de conectar con otros y, si todo sale bien, seguir conociéndose tras ese encuentro. Al enterarse, Yanina Latorre estalló de risa y la periodista le respondió tajante defendiendo su idea.

“A ustedes que les gustan los chusmeríos de Nordelta: Marisa Brel armó un chat para una comida de solos y solas, 25k el cubierto, la gente se quejó del precio y respondió ‘es que si lo hacemos accesible viene GENTE DE AFUERA pensando que va a enganchar un millonario o millonaria’, fue el tuit que Yanina citó en Twitter etiquetando a Marisa.

“¿Jajaajajajajaajajajajaajajajaajajajajajaajajajajaajajajajaajajajaajajaj ESTO ES VERDAD?”, le consultó la “angelita”, entre risas. Entonces, Brel también citó su mensaje y no solo aclaró que es verdad, sino que remarcó que está orgullosa de estar organizando encuentros entre personas con la intención de que conecten con otras.

MARISA BREL LE RESPONDIÓ TAJANTE A YANINA LATORRE

Marisa no dudó en cruzar a Yaninna por su burla en la red.

“¡Sí! Estoy fascinada organizando una cena súper top para singles. Para hacer amigos de la zona de Benavídez y Nordelta. Somos miles personas solas y necesitamos hacer amigos. ¡Amo!”.

“Decime si no es una súper idea. No hay un solo lugar donde uno pueda conocerse. A mi edad ni loca me meto en un boliche. Con la música fuerte. Sin manera de vincularse. Entonces pensé, ¿y por qué no armar una cena?”, sentenció Marisa, quien también aclaró que el encuentro es en un restaurante y que el precio lo pone el dueño.