Marisa Brel debutó a comienzos de la década de 1990 en el periodismo de espectáculos y desde entonces ha forjado una gran relación con muchos famosos, entre ellos Marcelo Tinelli, a quien le hizo un fuerte reproche en vivo.

La periodista participó de Entre nos, el ciclo que conduce Tomás Dente por Net y allí habló sobre su pasado junto Jorge Rial en Indiscreciones, su admiración por Susana Giménez y también y por Carmen Barbieri, hasta que el conductor le preguntó por Tinelli.

“Marcelo es un amigo mío de la infancia, y siempre me dice que le hago recordar a mis raíces”, contó Brel, que recordó cómo se conocieron en 1987, cuando ella reclamó ser la ganadora de un concurso de belleza veraniego, y él la ayudó a demostrarlo.

Leé más:

Marisa Brel reveló cómo fue la estafa que sufrió en el recital de Luis Miguel: “Fue horrible lo que viví”

EL FUERTE REPROCHE DE MARISA BREL A MARCELO TINELLI

“Siempre nos acordamos, nos hicimos muy amigos y trabajé con él en radio. Era la única mujer en toda la radio ahí en Olleros”, recordó Marisa Brel sobre su experiencia en Radio Uno, en la sede de Ideas del Sur.

“Yo trabajaba embarazada, y Paula (Robles) estaba embarazada. Nació mi hija Paloma y a la semana nació Juanita Tinelli. Es el día de hoy que nos hablamos, nos queremos un montón”, dijo la analista de Gran Hermano, que lanzó su fuerte reproche para Marcelo Tinelli.

FOTO: Archivo

“Nunca me llamó para trabajar. Varias veces me enojé con él cuando no me llamaba para trabajar, siendo amiga. Cuando yo necesitaba trabajo se lo decía en la cara: ‘Marcelo, ¿por qué no me llamás para trabajar?’, pero nunca me da trabajo. Igual ya no pido”, dijo Marisa, que contó que, de todas maneras, su papel en Gran Hermano lo consiguió llamando a Telefe.

Leé más:

Picante cruce de Laura Ubfal con Marisa Brel en Gran Hermano: “Yo te diría que seas más justa”