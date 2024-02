Mariana Brey decidió dejar el programa Argenzuela de Jorge Rial en C5N, después de que Ángel de Brito hiciera pública la noticia en LAM. Tras el revuelo, Brey rompió su silencio desde Madrid, donde está de vacaciones, para aclarar su postura sobre los motivos de su salida.

Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, se puso en contacto con Brey para obtener su versión. Él compartió el mensaje de Brey, quien explicó que su renuncia no tuvo que ver con supuestos maltratos de Diego Brancatelli, como se había especulado.

Según Brey, su salida se debe a una propuesta para unirse al programa Duro de Domar, una oportunidad que había estado considerando desde el año anterior. La decisión se basó en aspectos personales y profesionales, siendo consensuada con el canal y Jorge Rial.

LA PALABRA DE MARIANA BREY: POR QUÉ DEJÓ ARGENZUELA

Juan leyó la respuesta de la panelista por escrito sobre su salida del programa de C5N: “Estar en Duro de Domar es una propuesta que me viene haciendo el canal desde el año pasado, incluso sin dejar Argenzuela. No era posible para mí hacer los dos programas. Y a fines de diciembre charlamos la posibilidad de cambiarme de programa, pasar de Argenzuela a Duro. Ahora pude mover algunas cosas que sí me permiten trabajar durante la noche”.

Brey expresó su entusiasmo por este nuevo desafío y agradeció al canal por considerarla para distintos proyectos. Aseguró que Rial puede contar con ella para futuros proyectos si así lo desea.

Etchegoyen cerró destacando que, si bien Ángel de Brito había mencionado la supuesta influencia de maltratos por parte de Brancatelli en la decisión de Brey, la misma Brey desmintió esta versión y aclaró que su elección se debió a preferencias profesionales relacionadas con el ciclo nocturno de la señal.