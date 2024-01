Fiel usuaria a las redes sociales, Barby Franco comparte dulces momentos de su día a día con Sarah, la pequeña que tiene con Fernando Burlando, sus pasatiempos y diferentes campañas que la tienen como figura.

Sin embargo, en esta oportunidad, la modelo sorprendió al realizar una búqueda laboral entre sus seguidores de Instagram: “Busco empleada doméstica en Buenos Aires”, escribió Barby en la red social. Y agregó: “Por favor escríbanme por mensaje directo. Gracias”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@barbaritafranco21) Por: Fabiana Lopez

Además, la joven dio a conocer sus requisitos: “Con experiencia y referencias. Manden sus CV por mensaje directo. ¡Gracias!”, cerró en los posteos que subió a su cuenta.

Foto: Captura de Instagram Stories (@barbaritafranco21) Por: Fabiana Lopez

BARBY FRANCO PRESIONÓ A MARCELO TINELLI CON UNA FILOSA PREGUNTA SOBRE SUS PLANES DE VIDA CON MILETT FIGUEROA

A poco de que blanqueara su relación con Milett Figueroa, Marcelo Tinelli presentó a Barby Franco en la pista de Bailando 2023 (para bailar la salsa de a tres junto a Anabel Sánchez y su partenaire) y la modelo lo sorprendió con una pregunta íntima.

Todo comenzó cuando Barby reveló la conversación privada que mantuvo con Milett en un evento: “El otro día tuvimos una charla muy linda con ella, le conté que tenía una beba de 10 meses (Sarah, fruto de su relación con Fernando Burlando) y me dijo ‘a mí me encantaría ser madre’”, detalló. Y le consultó al conductor: “Te juro por Dios que me lo dijo. ¿Te gustaría ser papá de nuevo?”.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en Uruguay (Foto: Instagram).

“Yo ya dije que sí. Lo dije en todos lados. Se lo dije a Ángel de Brito también. Antes de conocerla a Milett”, aseguró Tinelli (que tiene a Cande y Mica con Sole Aquino; Francisco y Juanita con Paula Robles; y a Lolo, fruto de lo que fue su relación con Guillermina Valdés), quien volvió a dejar en claro que le gustaría seguir agrandando la familia.

“¿Y ya lo hicieron? ¿Ya practicaron?”, intervino Barby, picante. Y Marcelo cerró, divertido: “No. Yo construyo las relaciones en base al tiempo. Primero a la virginidad durante un tiempo, que creo que es lo que solidifica a la pareja, y me parece que después de meses y de conocerse y charlar, busco cosas mucho más profundas que me identifiquen con mi ser. Y con ella, conectamos desde ese lugar”.