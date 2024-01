A poco de haber quedado eliminada de Gran Hermano 2023, Catalina Gorostidi se cruzó con Cristian U (quien salió campeón del reality en 2011) en Gran Hermano, la noche de los ex, que se transmite por Telefe.

Después de un tenso momento al aire, Catal tomó la palabra: “¡Por favor! Es terrible Cristian, ¡dejá de hacerte el que leés el juego de todo el mundo!”, lanzó. Pero Cristian reaccionó rápidamente: “Yo lo gané, soy el único ganador legítimo de Gran Hermano, así que si van a criticar mi juego, ¡me tengo que ir!”.

Fue entonces que la joven le hizo un picante reproche: “Dejame hablar, y la verdad es que ni siquiera recuerdo tu juego. Cristian, yo vi los Gran Hermano, vos tuviste que irte y después volver. A mí me comentaron, y no quiero llevarme por lo que me dijeron en redes, por eso ayer me quedé hasta las cinco de la mañana viendo el programa del viernes pasado, que vos te metiste con mi profesión. No me gusta eso, dijiste que mis pacientes están súper asustados”.

“Yo no dije eso, yo me pregunté cómo se lo tomarían tus pacientes y los familiares, porque lo primero que dijiste fue ‘tengo miedo sobre qué pase afuera cuando termine esto, porque no me van a tomar en ningún hospital por lo que estoy haciendo. Entonces, no te dejés llevar por lo que hablan en redes sociales”, respondió el panelista, en una pelea que duró varios minutos más ante la atenta mirada del conductor, Roberto Funes Ugarte, y el resto de los presentes.

CATA RESPONDIÓ SI SIENTE QUE FURIA LE SOLTÓ LA MANO ANTES DE QUEDAR ELIMINADA DE GRAN HERMANO

A poco de quedar eliminada de la casa de Gran Hermano, Catalina Gorostidi no le esquivó a la pregunta sobre si cree que Juliana “Furia” Scaglione le soltó la mando en sus últimos días dentro del reality de Telefe.

“¿Sentís que furia te soltó la mano al final cuando pasó todo lo que pasó?”, preguntó Mariana Corbetta en Escuela de cocina, el programa que conduce Jimena Monteverde por elnueve y donde la exparticipante del programa estuvo como invitada.

“No, para nada. Al contrario, ahora veo videos de Furia y siento que me extraña un montón, que está con mucha bronca con Agostina porque piensa que su pelea con Emmanuel me perjudicó a mí”, respondió Catalina. Y cerró, contundente: “Yo voy a volver y voy a volver con ella. Y si está Agostina, voy a volver con ella también. Estoy segura”.