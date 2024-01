Luego del revuelo que despertó la separación de Cris Vanadía y Brenda Di Aloy (en especial, después de que Coti Romero fuera señalada como tercera en discordia por darse un pico con él en una coreografía para Bailado 2023), Marcela Feudale reveló que los jóvenes estarían muy cerca de la reconciliación.

“El otro día llegué a mi camarín y estaba en la oscuridad Cris Vanadía, con la puerta abierta, tratando de ingerir algún alimento y hablando por teléfono. Me dijo ‘uy, te ocupé el camarín’”, comenzó diciendo la panelista de LAM sobre el conductor del streaming del Bailando.

Foto: Web

“Ahí le pregunté, de paso, ‘¿cómo van las cosas, recompusiste?’. Y me dijo ‘sí, estamos recomponiendo’”, agregó, dejando en claro que Cris estaría buscando retomar su noviazgo con la hija de Yuyito González.

“Y me agregó ‘estamos tratando de que no sea muy mediático porque la pasamos muy mal y eso metió mucha presión’. Y yo le respondí ‘bueno, pedile a tu suegra que no hable’”, continuó. Y Ángel de Brito cerró: “Le mandamos un beso a los chicos. Ojalá que sigan juntos, nos re alegramos, nos cambió el fin de semana. Me alegra”.

Cris Vanadía y Brenda Di Aloy, ¿a un paso de la reconciliación?

CRIS VANADIA SE QUEBRÓ AL ESCUCHAR A YUYITO GONZÁLEZ HABLAR DE SU RUPTURA CON BRENDA DI ALOY

A poco de que se conociera que Cris Vanadía y Brenda Di Aloy le pusieron punto final a su historia de 4 años de amor, el joven no pudo evitar angustiarse al escuchar el análisis que hizo su exsuegra, Yuyito González.

“Para mí, todo fue muy saludable y muy hermoso. De paso, le mando un beso enorme a Cris que lo quiero y lo adoramos en casa, y a su familia también”, fueron las palabras que dijo la conductora de Empezar el día, el ciclo que se transmite por Ciudad Magazine, y que reprodujeron en LAM donde él fue invitado.

Foto: Captura (América)

“Y como decía Brenda, no se la agarren con él, ni con Coti, ni con nadie. Paz y amor, es todo lo que queremos”, agregó la conductora, después de que Coti Romero fuera señalada como tercera en discordia, en especial, después del beso que le dio a Cris para una coreografía que presentó en Bailando 2023, cuyo programa que se verá este 5 de enero.

Por último, el joven derramó algunas lágrimas en vivo y cerró, a flor de piel: “A Yuyito la quiero mucho y siempre se portó súper bien conmigo y con toda mi familia, y me moviliza escucharla. La verdad es que estoy muy triste porque fue una relación hermosa y jamás pensé que podía llegar a terminar así”.