Según Brenda Di Aloy, el beso de Cris Vanadía, quien era su novio, con su compañera de trabajo, Coti Romero, durante su coreografía en Bailando 2023 fue la “gota que rebalsó el vaso”. Tras ese escándalo, blanqueó la ruptura y se refugió en el apoyo de sus seguidoras de Instagram.

Muy cercana a las usuarias de su red social, en pleno duelo por su separación, Brenda abrió la cajita de preguntas y no le dio la espalda a quien quiso saber si se sumaría al programa de Marcelo Tinelli, donde su ex es el conductor del streaming junto a la correntina que, además, la rompe en la pista.

“Creo que no es un lugar para cualquiera... Y, definitivamente, para mí no lo es”.

“¿Estarías en el Bailando?”, le preguntaron sus fanáticas. “Creo que no es un lugar para cualquiera... Y, definitivamente, para mí no lo es”, sentenció la modelo, contundente, junto a un emoji que llora de la risa. ¡Mejor, no!

BRENDA DI ALOY EXPLICÓ POR QUÉ BORRÓ SU POLÉMICO POSTEO SOBRE CRIS VANADÍA

Cuando en Socios del Espectáculo comentaron la insólita actitud de Brenda Di Aloy al eliminar su posteo en Instagram referido a Cris Vanadía, la duda quedó en el aire y Ciudad la dilucidó.

“Porque después Cris lo aclaró todo en el Bailando”, sintetizó.

De hecho, Rodrigo Lussich había ironizado con que “en el programa de Tinelli le han dicho de todo”.