El beso que Cris Vanadía se dio con Coti Romero en el Bailando 2023 provocó que Brenda Di Aloy decida dejar al conductor del streaming del reality, hiciera un furioso posteo que posteó a los pocos minutos, por lo que la hija de Yuyito González aclaró a Ciudad por qué reaccionó de forma tan intempestiva.

Primero, la modelo hizo un descargo súper polémico: “Por respeto a la relación tan hermosa que tenemos con Cris, y con ánimos de no dar lugar a ninguna especulación ni mentira más, quiero ser muy clara en que nuestra relación siempre fue sana, pura, sin toxicidades, ni terceros involucrados”.

“Me comparan con mujeres a las que le han sido infieles y no quiero estar parada en un lugar que no me pertenece”, enfatizó con picardía.

Entonces, fue vehemente dejando la duda sobre si se habría reconciliado en secreto con el influencer, ya que en la foto elegida se los veía abrazados y enamorados: “Cris siempre ha sido el ser más increíble, dulce, sano y compañero conmigo y mi familia. Y así lo sigue siendo”.

Enardecida, apuntó a los “periodistas que ensucian nuestra relación con tal de tener un punto más de rating”, y clamó para que “no se crean todo lo que ven en televisión”.

“Decidimos que no queremos seguir exponiendo este momento de nuestra relación”, cerró Brenda Di Aloy en el posteo sobre Cris Vanadía que luego borró, aunque dejó en Stories dos videos en donde se explayaba en la misma línea.

BRENDA DI ALOY EXPLICÓ POR QUÉ BORRÓ SU POLÉMICO POSTEO SOBRE CRIS VANADÍA

Cuando en Socios del Espectáculo comentaron la insólita actitud de Brenda Di Aloy al eliminar su posteo en Instagram referido a Cris Vanadía, la duda quedó en el aire y Ciudad la dilucidó.

“Porque después Cris lo aclaró todo en el Bailando”, sintetizó.

De hecho, Rodrigo Lussich había ironizado con que “en el programa de Tinelli le han dicho de todo”.