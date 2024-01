En medio del dolor que siente por haber terminado su historia de amor de 4 años con Cris Vanadía, Brenda Di Aloy habló de Coti Romero (quien había sido señalada por tercera en discordia después de darle un beso al joven en una coreografía que presentó en el Bailando) y fue contundente sobre su relación.

“Coti no tuvo que ver. Yo la conocí de una vez que fui al streaming y me cayó increíble. Yo te voy a decir una cosa, Coti es una chica que hoy en día, para estar firme y bien con ella, con su estima, con su persona, necesita fama”, comenzó diciendo la hija de Yuyito González en una nota que dio a LAM.

Foto: Captura (América)

“Si no tiene fama, vos viste, se viene para abajo. Entonces, puede hacer cualquier cosa para tener 5 minutos más de fama. Ejemplo: si tiene que chapar con un chico que está de novio, porque Coti en ese momento no sabía todas las internas que estábamos teniendo con Cris, lo va a hacer. Para mí, no es una cuestión con Coti porque sé que ella va a hacer lo que sea por fama, va a inventar, va a llorar porque no tiene previa. Es así ella”, agregó, sin filtro.

Luego, se refirió a su exnovio: “A mí lo que me dolió fue que Cris vio que yo estaba frágil emocionalmente y dijo ‘bueno, lo hago’ (besar a Coti en la pista). Ahí dije ‘bueno, decido seguir con mi vida; vos seguí con tu vida’. Trato de quedarme con todo lo lindo, pero esto fue como una gota de amargura que me costó”.

“Yo, con esto, ya sentí realmente que se acabó. Se terminó para siempre”.

Y cerró, tajante: “Con Cris teníamos pensado que, si en esta transición teníamos que esperar una semana o dos para contarlo, lo íbamos a hacer. Pero yo me sentí tan expuesta con toda esta situación que fue como querer ‘soltar la mochila’. Ahora lo veo y me siento en paz con haberlo hecho y digo ‘capaz era mejor decirlo y soltar’. Yo, con esto, ya sentí realmente que se acabó. Se terminó para siempre”.

TODOS LOS DETALLES DE LA SEPARACIÓN DE CRIS VANADÍA Y BRENDA DI ALOY

Luego de confirmar la separación de Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, y Cris Vanadía; Ángel de Brito contó detalles de esta crisis y los protagonistas de esta historia dijeron lo suyo.

“Cris Vanadía, el conductor del streaming del Bailando, se separó de Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González. Yo creo que a Yuyito no le va a gustar nada todo lo que va a ver el viernes”, comenzó diciendo el conductor de LAM, después de detallar que Cris le dio un beso a Coti Romero en una coreografía que presentó en una grabación para Bailando 2023 y que se verá en el cierre de esta semana.

Foto: Brenda Di Aloy en Instagram.

Además, De Brito mostró la nota que el joven dio para el programa de América, donde sólo se refiere a una “crisis”: “No estoy separado. Todas las parejas pasan por crisis. Decir que estamos en una ‘crisis’ parece algo muy groso. Venimos con diferentes ideas de cosas, pero estamos charlándolas”.

“Estamos acompañándonos en esto de ver distintas diferencias y tratar de sobrellevarlo de la mejor manera. Hay un poco de todo, puede haber algo del Bailando, pero también es algo de la vida personal. Quizás vas encontrando diferencias que están buenas charlarlas”, añadió.

Por último, Cristian se refirió al beso que le dio a su compañera, Coti: “Eso fue entregarse a este programa y dar lo mejor. La verdad es que lo estábamos hablando hace un rato. Si hubiese sido un pico, estarían hablando de que fuimos q medias tintas. Nos atrevimos y lo hicimos, pero no pasa nada, Coti es una gran compañera de laburo y nos llevamos muy bien”.