Brenda Di Aloy confirmó en Instagram su separación de Cris Vanadía, aunque él aclaró que no estarían separados, sino enfrentando una fuerte crisis de pareja. En medio de los rumores de romance de él con su compañera de stream, Coti Romero, la hija de Yuyito González habló de la ruptura.

La joven compartió a través de sus stories una foto con Cris y admitió que se siente muy triste de que la relación haya llegado a su fin. “Quiero contarles algo. Me desperté, por un lado, agradecida de todo corazón por su apoyo en esta nueva etapa de mi vida, de verdad lo aprecio un montón y me emociona leerlos. Por el otro, me angustia saber que mucha gente está condenando a Cris por una decisión que tomó en su trabajo”, sentenció Brenda, sobre el beso que su ex le dio a Coti durante una coreografía en Bailando que todavía no salió al aire.

“Cada uno es dueño de ponerle prioridad a lo que desea y en este momento su prioridad es el trabajo...”.

“Quiero que les quede el recuerdo de los Cris y Bren de esta foto, por todo el amor que tuvimos durante estos años quiero pedirles de todo corazón que respeten este momento sin echar culpas ni odio en las redes sociales a nadie”, pidió, a corazón abierto.

BRENDA DI ALOY CONTÓ CUÁL ES LA PRIORIDAD DE CRIS VANADÍA

Brenda se despidió remarcando que la prioridad de Cris es su trabajo y no la relación de pareja.

“Cada uno es dueño de ponerle prioridad a lo que desea y en este momento su prioridad es el trabajo... Paz y gracias”, sentenció, contundente.