Para el debut de Empezar el Día (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs), el nuevo programa de Yuyito González, recibió como invitada a su hija, Brenda Di Aloy. La influencer estuvo acompañándola en su primer programa y mandó al frente a los jugadores de fútbol que le escriben… ¡y al exarquero español Iker Casillas!

“Me manda varios ‘Hola, Brenda’. Yo no le respondo, es grande. Se llama Iker Casillas”.

“Los futbolistas son muy tiroteadores y yo creo que a todo el mundo le escriben. Me han llegado mensajes y al día de hoy. Ven que estoy de novia y me escriben igual. Yo no respondo, lo dejo ahí”, aseguró la modelo, que está en pareja con Cris Vanadía.

“Me han escrito hasta de clubes de Europa. No sé si están casados o no, no estoy investigando. Estoy de novia, no contesto y chau. Pero si te pasa que un poquito te deslumbra”, aseveró, mientras Amalia reconoció que “esa cosita cholula siempre la tenemos”.

Foto: Web Por: Raúl Terrel

BRENDA DI ALOY, LA HIJA DE YUYIYO GONZÁLEZ, CONTÓ QUE LE ESCRIBE IKER CASILLAS Y UN EXJUGADOR DE LA SELECCIÓN

“Hay uno que no lo voy a decir porque es argentino, pero hay uno que es español y me da mucha risa”, adelantó, mientras detallaba que el futbolista argentino supo jugar en la selección argentina.

“Me manda varios ‘Hola, Brenda’. Yo no le respondo, es grande. Se llama Iker Casillas”, reveló, sobre el exfutbolista que estuvo casado con la conductora Sara Carbonero hasta 2021.

“A su exmujer Sara la amo. A ella la resigo porque es una periodista muy conocida en España”, aseveró, mientras remarcaba que estaba enamoradísima de su novio.