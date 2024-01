Luego de que Flor Vigna reemplace a Carolina “Pampita” Ardohain como jurado de Bailando 2023, Marcelo Tinelli reprodujo unas picantes declaraciones de Lourdes Sánchez y la cantante sorprendió con un tremendo sincericidio en la pista.

Así fue el divertido ida y vuelta de Tinelli con Flor en el programa de América:

Foto: Captura (América)

Tinelli: -Lourdes no estaba muy contenta con que Flor sea jurado, lo dijo en El debate del Bailando que conduce Denise Dumas. No creo que Flor se preocupe mucho por lo que dijo.

Flor: -Nos saludamos bien en maquillaje por lo menos. Re buena onda recién.

T: -Pero, ¿te preocupa lo que pueda pensar Lourdes?

F: -Este programa me está enseñando a que me importe todo un pito (se ríe).

T: -Muy bien, perfecto. ¡Qué bueno que sea una enseñanza desde ese lugar!

TENSO MOMENTO DE LOURDES SÁNCHEZ CON FLOR VIGNA EN EL BAILANDO

Luego de los fuertes cruces que mantuvieron, Flor Vigna y Lourdes Sánchez volvieron a dirimir sus diferencias en la pista de Bailando 2023 y protagonizaron un tenso momento ante la atenta mirada de sus compañeros, Marcelo Tinelli y el jurado.

Así fue el ida y vuelta de Flor, que está como jurada en el programa de América, en reemplazo de Carolina “Pampita” Ardohain, y Lourdes:

Flor: -Muchos amigos me estaban diciendo ‘le vas a devolver todo a esa bruja’, y yo no creo que seas una bruja. No, pero seguramente, te ha pasado que vos con tus amigos habrás hablado de mí y yo con mis amigos he hablado de ti. Creo que Lourdes se carga un papel muy interesante en el Bailando y juega a ser villana. Y, al fin y al cabo, cuando hablás un rato con ella, es hermosa.

Lourdes: -Vos me conocés bien. Bailando juntas, me conocés.

F: -Yo creo que todas las personas somos depende de la ocasión también. Yo te tuve de compañera y me quiero quedar con eso, cuando bailamos la salsa de a tres y tenías esa forma de ser, una colega tan hermosa.

L: -Soy eso eh, no cambié.

F: -Yo creo que, a veces, la competencia nos puede hacer mal a todos y fue honesto también de nuestra parte decir nuestras diferencias en vivo.

L: -Totalmente. Yo soy honesta, soy ésta y no tengo ningún cartel, ninguna careta. Soy esto, te guste o no te guste.

F: -Bueno, creo que yo también soy esto, te guste o no te guste y hay muchas cosas que no nos gustan de la otra. Somos honestas las dos, nos decimos cosas lindas y cosas malas.