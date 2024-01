Una vez más, Rodrigo Lussich le puso humor a su famosa sección Los Escandalones que presenta en Socios del Espectáculo. En esta oportunidad, el conductor se refirió a una foto que muestra a Cami Homs y su novio, José “el Principito” Sosa, muy apasionados en una playa de Punta del Este.

Mirá, para terminar, encontramos a un famoso que también está criando una zarigüeya. Estamos hablando del Principito Sosa, el novio de Camila Homs, que está criando una zarigüeya en un short”, comenzó diciendo el periodista, en referencia a los atributos del futbolista.

Foto: RS Fotos

“Mirá la zarigüeya que está criando, la verdadera zarigüeya, aquí. Ésta es la foto original, aquí el Principito Sosa, José Sosa, está besando a Camila Homs en la playa, pero descubrimos cómo la chica cría la zarigüeya, él también está amaestrando una zarigüeya propia, que la tiene entre las piernas”, agregó, entre risas. Y cerró, pícaro: “¿Ven? Acá está escondida la zarigüeya. Aquí, el Principito sale con la zarigüeya del mar. Es así, él es pequeño, él es lampiño, pero esas bolas no son de niño”.

EL FUERTE RECLAMO DE MORIA CASÁN A RODRIGO DE PAUL, EX DE CAMI HOMS, EN EL BAILANDO

Luego de que Camila Homs anunciara su renuncia de Bailando 2023 en medio de un mar de lágrimas, Moria Casán fue contundente con sus palabras y disparó sin filtro contra Rodrigo de Paul, el ex de la participante con quien tiene a sus hijos Bautista y Francesca.

“Yo entiendo que priorizás porque tenés al papá en otro lado y todo se complica, pero también me parece que podrías conciliar las cosas para priorizarte, porque siempre estás pensando en los demás”, comenzó diciendo Moria en la pista, al ver a Cami tan angustiada.

“Vos tenés ganas de seguir en esto y tenés que seguir con tus chicos y el chico se lo tenés que llevar al padre. ¿El padre no puede venir a buscar a los chicos y dejar de romper las pelotas?”, agregó, filosa.

“De Paul: por favor, ya que paseás también, vení a buscar a los chicos. La chica sigue acá, no se tiene por qué ir”, continuó, sin filtro. Y Homs respondió, con lágrimas en los ojos: “Mis hijos van a ser mi prioridad siempre. Son muy chiquitos, me doy cuenta de que están creciendo muy rápido y me pasa de siempre sentir culpa cuando no estoy”.

“Me imaginaba sus vacaciones y yo teniendo que ensayar todos los días, sin poder irnos a un lugar donde ellos disfruten, sin estar con la mamá todos los días como ellos quisieran y no me lo podía permitir”, cerró la joven, a corazón abierto.