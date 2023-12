Esta semana, Carolina Alurralde, la exesposa de José “El Principito” Sosa, irrumpió en los medios e hizo resonantes declaraciones sobre su pasada relación de pareja con el futbolista, padre de sus dos hijas. También habló duro de Camilia Homs.

Alurralde habló de la posibilidad de que Homs esté embarazada y Liliana Fontán, madre de Camila, reaccionó sorprendida en plena nota con Socios del Espectáculo.

“¡Ay! ¡No, por favor! ¡Ya tengo cuatro nietos! Si Cami, mi hija estuviera embarazada, me lo hubiera dicho. ¡¿Cómo no lo voy a saber yo, la mamá?!”.

LA TREMENDA REACCIÓN DE LA MAMÁ DE CAMILA HOMS ANTE EL RUMOR DE EMBARAZO DE SU HIJA

Notero: -Carolina dijo que era posible que Cami esté embarazada…

Liliana: -¡Ay! ¡No, por favor! ¡Ya tengo cuatro nietos! No, no sé. No tengo idea. Si Cami, mi hija estuviera embarazada, me lo hubiera dicho. ¡¿Cómo no lo voy a saber yo, la mamá?!

Notero: -Carolina dijo que las hijas de José le contaron que estaba la posibilidad de que tengan un hermano.

Liliana: -Ah, bueno, que puede haber una posibilidad, algún día remoto. Pero ahora no. ¿Cómo no lo voy a saber?

Notero: -Pero si se lo comunicó a los hijos...

Liliana: -Capaz que les dijo a las hijas como que algún día puede ser. No sé, pienso. Pero ahora, ¡no! ¿Cómo no me voy a enterar yo?

Notero: -Capaz te estás por enterar o no lo querés contar…

Liliana: -No, de verdad que no.