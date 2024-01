Unos días después de confirmar en su propio trabajo que están en pareja y enamorados, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña ya no se esconden. Ciudad los captó en Punta del Este donde, luego de compartir su primera foto juntos en redes, fueron parte del festival Hit the beach by Hormiga.

El animador y la influencer se mostraron súper cómplices en su paso por el destino. La pareja participó junto a otros integrantes de Nadie dice nada de Luzu TV del evento y allí se dedicaron cariñosas miradas.

Con looks súper esteños, de camisa blanca él y ella con un vestido tejido, el conductor y la bailarina realizaron un viaje relámpago a Uruguay desde Pinamar donde realizan su ciclo. Súper sonrientes y cómplices, la pareja vive un momento único en el primer verano de su romance.

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

FLOR JAZMÍN REVELÓ POR QUÉ SE FUE DE INSTAGRAM DESPUÉS DE BLANQUEAR CON NICO OCCHIATO

Después de las increíbles repercusiones que generó el primer romance confirmado del año entre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato al aire de Nadie Dice Nada por Luzu TV, los seguidores de la bailarina se sorprendieron por su ausencia en stories de Instagram, donde siempre fue muy activa.

Ante la insistencia de sus fans, Flor decidió hacer un descargo para explicar el por qué de su desaparición para tranquilizar a los fans de Occhiamin.

Contundente, la excampeona del Bailando 2019 aseguró en un video publicado en sus stories que las repercusiones sobre la confirmación de romance de Occhiamin habían sido tantas (incluso se asombró por la cantidad de gente que vio sus stories, que indicó que fue de un millón de personas), que sentía que para aparecer, “tenía que decir algo importante”.

Fotos: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos