Luciano Castro encabeza en Mar del Plata El beso junto a Luciano Cáceres, Mercedes Funes y Jorgelina Aruzzi, pero este sábado protagonizó un insólito cruce con Daniel Gómez Rinaldi mientras brindaba un móvil desde La Feliz para Implacables.

En la entrevista, Luciano volvió a hablar indignado sobre los toqueteos que sufre a la salida del teatro por parte de espectadoras, y dejó en claro que “hablar de eso atrasa”, aunque no se esperaba lo que iba a venir a continuación.

Luciano Castro

Como para descomprimir un poco la situación, Gómez Rinaldi comenzó su pregunta con un preludio: “Me llama la atención un poco ese pelo, pero no voy a ese tema, no me voy a meter”, dijo, mientras Luciano se tocaba la cabeza.

EL INSÓLITO CRUCE DE DANIEL GÓMEZ RINALDI CON LUCIANO CÁCERES EN VIVO

“¿Qué tengo en el pelo?”, quiso saber el entrevistado ante las risas del panel y de Susana Roccasalvo. “No sé, después lo hablamos personalmente”, le dijo el periodista, que prosiguió con una pregunta si estaba gestando una nueva serie para plataformas.

Como la respuesta del actor fue larga pero esquiva, Gómez Rinaldi lo apuró: “¿Pero hay algo o no para este año?”. “Ja, ja, ja. Más allá de mi cabello, Rinaldi… Aparte vos, ¡qué moral vos hablarme de mi cabello! ¡Qué moral!”, reaccionó el actor.

Daniel Gómez Rinaldi (Foto: captura El Nueve)

“¡Porque tengo autoridad, querido! ¡Tengo autoridad para hablar de cabello, así que no te metas conmigo! ¡Te voy a fajar!”, le respondió Gómez Rinaldi fingiendo una de sus rabietas al aire, como suele hacer con Javier Ceriani, en medio de las risas de sus compañeros y de Luciano Castro.

