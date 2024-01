Milett Figueroa quedó afuera del Bailando 2023 tras sufrir el desprendimiento de una vértebra cervical y, tras varios días de espera, Marcelo Tinelli decidió no arriesgar la salud de su pareja y la dejó al margen del certamen.

La bailarina sufrió una lesión que la obligó a bajarse del certamen. (Foto: Prensa América)

En LAM, Ángel de Brito mostró el video de la práctica de coreografía en la que se lesionó la modelo peruana antes de la descompensación que la sacó de la pista hace algunos días frente a Marcelo Tinelli.

“Nunca se vio al aire el video de la lesión de Milett con Facu Arrigoni bailando Disciplina de Lali Espósito”, comentó Ángel. “Vamos a ver un poquito más de lo que se subió en las redes, y después de esto es que se lesiona Milett”, agregó antes de emitir las imágenes.

MUY TRISTE, MILETT FIGUEROA SE DESPIDIÓ DEL BAILANDO

En medio de la tristeza que le generó quedar afuera de Bailando 2023 por su lesión cervical, Milett Figueroa compartió en las redes su pesar. “Gracias a la gente que nos estuvo apoyando durante toda la competencia. Jamás imaginé que una lesión en la cervical me podía dejar fuera”, contó.

“Pero así es esto, las ganas y la pasión no se van”, escribió Milett, y agregó: “Gracias @gabriel._.renteria, eres un gran compañero y un bailarín de primera, una estrella y seguirás brillando en cualquier escenario; @magudelrio y @facuarrigoni, gracias por todo, son increíbles”.

Foto: Captura de Instagram (@milett)

“Gracias infinitas @marcelotinelli @elchatoprada y @hoppefede @lafliaok @eugelopezfrugoni @mlolorossi por esta increíble oportunidad, por el cuidado y el amor”, siguió. “Gracias a toda la producción, me encantó conocerlos. No me imaginé que tomar un vuelo para Argentina me haría conocer gente tan increíble. Me encantó conocer a los jurados y a cada uno de mis compañeros. ¡Sé todo el esfuerzo que exige esta competencia y no es fácil, así que denlo todo!”, agregó.

