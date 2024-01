Luego de que varios famosos recurrieran a las redes para compartir postales mostrando cómo recibieron el Año Nuevo, Ángel de Brito sorprendió al mostrar su flamante look en este 2024.

El conductor de LAM subió a Instagram Stories dos imágenes que lo muestran con un color de pelo más claro al que solía usar y lució orgulloso el resultado final: “2024″, escribió sobre una de las fotografías que plasmó.

Foto: Instagram Stories (angeldebritooki) Por: Fabiana Lopez

Además, el jurado de Bailando 2023 –el programa que conduce Marcelo Tinelli por América- acompañó este estilo con una remera roja, gafas oscuras y collar negro, tal como se pudo ver en las fotos en la vía pública que pudieron ver sus seguidores.

¡Mirá las fotos con el nuevo cambio de look de Ángel de Brito!

Foto: Instagram Stories (@angeldebritooki) Por: Fabiana Lopez

SORPRESIVA INFORMACIÓN DE ÁNGEL DE BRITO SOBRE EL FUTURO LABORAL DE MARCOS GINOCCHIO, EL ÚLTIMO CAMPEÓN DE GRAN HERMANO

Luego del furor que fue su triunfo en Gran Hermano 2023, Marcos Ginocchio mantuvo un bajo perfil respecto a su presencia en los medios. Y fue Ángel de Brito quien sorprendió al revelar cómo encararía el último campeón del reality de Telefe su futuro laboral.

“Por ahí lo tenemos acá, pero lo digo. Capaz lo tenemos en unos días en vivo y lo cuenta él. Marcos no quiere hacer tele, no quiere hacer Gran Hermano, esto es palabra mía, no quiere estar en ningún panel”, aseguró el conductor de LAM en vivo.

“Él quiere seguir trabajando como modelo. Se está preparando para actuar, pero no quiere agarrar ninguna cosa hasta que no se sienta preparado”, agregó, dejando en claro el deseo del joven de 24 años de incursionar en la ficción.

“No quiere hacer papelones y quiere hacer un trabajo profesional”, cerró De Brito, en referencia a Ginoccio, quien en un futuro podría hablar él mismo de su carrera en el programa de América.