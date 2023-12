Coco Sily, muy enamorado, presentó a su nueva novia, Chimi Meza, una emprendedora y coach que se animó a hablar sobre este incipiente romance. También, sobre la abrupta separación del humorista de Cecilia “Caramelito” Carrizzo que, acto seguido, volvió con el padre de sus hijos.

“Su relación con Caramelito terminó de manera sorpresiva, pero fue muy poquito tiempo, esto es lo que sucede también cuando las situaciones se ponen muy mediáticas, ellos ya estaban acostumbrados a eso. Yo prefiero una relación más tranquila y eso es lo que elegimos, el 20 de diciembre fue mi cumpleaños y no saqué ni una foto, cada vez que sale una foto nuestra es como arengar un poco esto. Yo prefiero mantenerlo en casita”, aseguró en diálogo con Juan Etchegoyen.

Y aclaró que cuando empezó a salir con él, ya había superado su ruptura con Caramelito. “Yo lo conocí a Coco a principios de este año, empecé a trabajar en su radio y me propusieron hacer una columna de coach en su programa. Coco es un tipo muy respetuoso, no hubo nada durante ese tiempo, lo fui a ver a un show y empezamos a hablar, no hablaría bien de mí haber empezado una relación con alguien que esté triste así que no, entrar en un vínculo sano significa que las dos personas estén sanas”, sentenció en Mitre Live.

CHIMI MEZA CONTÓ QUÉ LE REGALÓ COCO SILY EN SU CUMPLEAÑOS

Antes de cerrar, Chimi reveló qué tiernos regalo le hizo el humorista en su último cumpleaños.

“Me regaló de todo Coco para mi cumpleaños, pero no voy a contar. Lo más lindo y lo único que te voy a contar es que vino a las doce de la noche, yo volvía de cenar con mis hijos y mis padres de un lugar cerca de casa, y me mandó un mensaje. Me dijo ´¿gordita llegaste? ¿tenés dos copas?´ y estaba en la puerta con un vino muy rico y chocolates”, reveló.

“Muy romántico, él es el romántico de la pareja. Yo conozco a sus hijos y son un amor, a sus novias y a la mamá de sus hijos. Es una gran mujer y es hermoso poder compartir una mesa con la exmujer de tu pareja. Es hermoso y estoy en Disney, mis hijos adoran a Coco y conoce a mis padres, todavía no me hizo de Huracán, aún soy de River”, cerró, muy enamorada.