Fiel a su sinceridad, Mimi Alvarado no dudó en responder la consulta que le hizo Marcelo Tinelli en la pista del Bailando y fue contundente al referirse a Fiorella Giménez, la bailarina de su pareja, Luciano “El Tirri”.

“La banco, pero hay cositas como que no me cierran a veces. No la veo una chica que le coquetea, me cae bien, hablamos y le quise presentar unos candidatos, pero no me gustó algo que dijo estos días porque creo que puede perjudicar a Luciano en su previa. Dijo que yo lo tengo muy cansado porque estuvimos cabalgando, y la verdad es que no es así”, lanzó Mimi, sin filtro, sobre la partenaire de su novio.

“Si Luciano no duerme a la noche, después viene cansado al ensayo”, reaccionó la ex de Agustín “Cachete” Sierra. Y ante la consulta de Alvarado sobre si estaba celosa, agregó, sin vueltas: “No, yo no estoy celosa, es mi compañero de baile, pero lo necesito activo para bailar”.

“Me parece copado que lo tengas agotado. No se ven hace un montón, se reencuentran y es lindo. Pero que descanse a la noche”, continuó. Y Mimi redobló la apuesta: “El jurado te escucha diciendo que Luciano está cansado y no da que digas eso en cámara”.

“Siempre te veo muy ubicada, pero siento que likeaste algunos comentarios que decían que tu deberías ser figura, que yo pienso que es así porque tú podrías ser figura”, añadió. Y la joven culminó, tajante: “Yo estoy muy contenta en el lugar y el rol que estoy”.

EL SORPRESIVO REQUISITO DE MIMI ALVARADO PARA ESTAR ÍNTIMAMENTE CON EL TIRRI DESPUÉS DE NO VERSE POR UN AÑO

Si bien hace un año que no se ven, a pocos días de haber aterrizado a la Argentina, Mimi Alvarado fue contundente al dar a conocer sus requisitos para volver a estar íntimamente con Luciano “El Tirri”.

“Desde que llegué, Luciano estuvo al lado mío, pero sabe que lo tengo de lejitos porque, antes tiene que ir al médico. Yo también. Los dos. Es la prueba de fuego”, comenzó diciendo Mimi en la pista de Bailando 2023.

“Él está en un entorno donde hay muchas chicas y está mucho tiempo solo”, agregó, al mismo tiempo que, al ser indagada sobre si estuvo con otro hombre estos meses, reconoció haber estado “muy tranquila”.

“Lo de ir al médico pasa porque se haga un análisis de sangre porque a mí nadie me va a contagiar nada. Y viceversa. Está bueno eso. Luciano está muy tranquilo y yo confió mucho en él. Sé que lo está dando todo”, cerró Alvarado, contundente.