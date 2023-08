Lo que comenzó como un debate en vivo en el que Yanina Latorre mantuvo una vez más su postura contra quienes la critican por la infidelidad de su esposo, Diego, terminó con la furia de Mimi Alvarado.

Todo comenzó cuando la panelista de LAM habló de la dominicana y el primo de Marcelo Tinelli: “Mimi y El Tirri se la pasan peleando en público. Ella trata de pu… a todas las minas que lo rodean a él”, lanzó, picante.

Mimi Alvarado: “Yanina dice que estamos separados. Que se cree, ¿la dueña de la verdad? Que se meta en su cama y no en la mía”.

Fue entonces que Ángel de Brito intervino: “Apareció Mimi. Me dice ‘es insoportable Yanina”, reveló. Y Yanina respondió: “Vive colgada de mí. Mimi, si querés cámara o querés ir al Bailando no me nombre más, reina. Me tiene podrida”.

Yanina Latorre: “Vive colgada de mí. Mimi, si querés cámara o querés ir al Bailando no me nombre más, reina. Me tiene podrida”.

“También me dice Mimi ‘para mí, Yanina está separada. No lo perdonó (a Diego Latorre) y es toda una pantalla. Que me la chu…'. Me dijo ‘no me enojo’, pero me mandó un audio. ‘Yanina dice que estamos separados. Que se cree, ¿la dueña de la verdad? Que se meta en su cama y no en la mía”, se escuchó en el mensaje de voz que hizo público el presentador. Y cerró, con un análisis personal: “Fisicamente, Mimi y El Tirri están separados. Uno está en un país y otro, en otro”.

FIRME POSTURA DE YANINA LATORRE TRAS LAS CRÍTICAS A SANTIAGO SPOSATO POR SU NOTA A MARIEL DI LENARDA

Luego de las repercusiones que despertó la incómoda nota que el cronista de LAM, le hizo a Mariel Di Lenarda por ganar el Martín Fierro a Mejor panelista (terna que competía con Yanina Latorre), la angelita fue contundente con su opinión al aire.

“El laburo del notero, y lo digo en general, es el más ingrato”, comenzó diciendo la esposa de Diego Latorre en el ciclo que conduce Ángel de Brito por América, dejando en claro lo que piensa de esta profesión.

“Lo mandás a los Martín Fierro a traer una nota distinta, porque si no todas las notas son una ‘pedorrada’ y una ‘chapada de medias’ que no las podés ni pasar al aire”, agregó, contundente, sentando su firme postura.