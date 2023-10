Luego de que no pasara desapercibida la ausencia de Mimi Alvarado en la pista de Bailando 2023 donde participa Luciano “El Tirri”, Ángel de Brito fue contundente al indagar al participante sobre su noviazgo.

“Mimi iba a venir en la segunda gala, después era el 22 de octubre, que ya pasó. ¿Va a venir en algún momento?”, quiso saber el jurado. A lo que El Tirri respondió: “Sí. Pero te voy a contar algo. Ella sacó su crema, su línea nueva y por eso tuvo que postergar todo y está llegando”.

“Yo la voy a ir a buscar al aeropuerto el día 12 de noviembre a las 6 de la tarde”, continuó. Y cerró, sin escatimar en halagos para Mimi: “Yo estoy súper feliz de que venga porque la extraño. Es muy difícil estar sin ella para mí. La verdad, te digo algo, vivo hablando de ella”.

LA FURIA DE MIMI ALVARADO CONTRA YANINA LATORRE EN VIVO

Lo que comenzó como un debate en vivo en el que Yanina Latorre mantuvo una vez más su postura contra quienes la critican por la infidelidad de su esposo, Diego, terminó con la furia de Mimi Alvarado.

Todo comenzó cuando la panelista de LAM habló de la dominicana y el primo de Marcelo Tinelli: “Mimi y El Tirri se la pasan peleando en público. Ella trata de pu… a todas las minas que lo rodean a él”, lanzó, picante.

Fue entonces que Ángel de Brito intervino: “Apareció Mimi. Me dice ‘es insoportable Yanina”, reveló. Y Yanina respondió: “Vive colgada de mí. Mimi, si querés cámara o querés ir al Bailando no me nombre más, reina. Me tiene podrida”.

“También me dice Mimi ‘para mí, Yanina está separada. No lo perdonó (a Diego Latorre) y es toda una pantalla. Que me la chu…'. Me dijo ‘no me enojo’, pero me mandó un audio. ‘Yanina dice que estamos separados. Que se cree, ¿la dueña de la verdad? Que se meta en su cama y no en la mía”, se escuchó en el mensaje de voz que hizo público el presentador. Y cerró, con un análisis personal: “Fisicamente, Mimi y El Tirri están separados. Uno está en un país y otro, en otro”.