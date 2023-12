Recién llegada a la Argentina, Mimi Alvarado visitó Intrusos junto a su novio, Luciano “El Tirri”, y reveló cómo le cayó Milett Figueroa, la actual pareja de Marcelo Tinelli.

Siempre auténtica, la dominicana aseguró que el primer cara a cara con la figura de Perú la cayó muy bien y contó que ya venía dialogando con Milett telefónicamente.

En la misma línea, el primo de Marcelo Tinelli también habló positivamente del romance del conductor de Bailando 2023 y Figueroa, a dos años y medio de la separación de Guillermina Valdés.

MIMI ALVARADO REVELÓ CÓMO LE CAE MILETT FIGUEROA, NOVIA DE MARCELO TINELLI

Flor de la Ve: -¿Cómo fue la primera vez que tu primo (Tinelli) la llevó a la casa? Vos estabas en la casa y entra una participante, Milett. ¿Qué hiciste?

Tirri: -Fue muy fuerte para mí, porque es como lo que vos decís, estás en el concurso y después verla en la casa... La re abracé y le dije ‘hola, compañera’. Yo me llevó bien orgánicamente desde que la vi. Yo tengo buena onda en general con todos.

Guido Záffora: -Y a vos, Mimi, ¿cómo te cayó Milett?

Mimi Alvarado: -Milett me cayó súper. Yo ya había hablado con ella. Ella me decía ‘Mimi, por favor, cuando tú llegues, vamos a cantar’. Porque yo imito. Así que nos juntamos un ratito. Pero me cayó bien.