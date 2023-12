Paula Chaves y Pedro Alfonso se instalarán en Córdoba durante todo el verano para hacer temporada de teatro en Carlos Paz. Claramente, los acompañarán sus hijos, Baltazar, Olivia y Alfonsina, la más chiquita de la casa, que ya están de vacaciones.

En este contexto, siempre compinche con sus seguidores, Paula compartió a través de sus stories de Instagram varios videos de sus hijos haciendo travesuras durante el vuelo. Divertida, la conductora admitió que le cuesta creer que se muevan tanto ¡todo el tiempo!

“La primera ecografía que me hice a las siete semanas, el médico no podía creer lo que se movía siendo feto”, expresó Paula, junto a emojis que lloran de la risa, mientras filmaba a Alfonsina, que no paraba de hablar y moverse.

LOS HIJOS DE PAULA CHAVES Y PEDRO ALFONSO SE PELEARON EL AVIÓN

Antes de cerrar, Pau compartió un último video en el que se ve a Alfonsina peleándola a su hermana Olivia mientras Baltazar, muy tranquilo, las miraba sin intervenir.

“Anda a sentarte”, la retó su hermana mayor. Acto seguido, la nena, muy dulce, le hizo caso. ¡No paran!