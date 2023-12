Cinthia Fernández viajó a Uruguay con sus hijas para disfrutar de sus vacaciones de verano. Lamentablemente, se accidentó jugando y se mostró preocupada en Instagram. “Siempre triunfando...”, expresó, indignada consigo misma.

“Creo que me fracturé el dedo gordo. Obviamente, jugando como si tuviese 10 años. La señora no entiende que está cerca de los 40″, expresó, al pie de la foto que muestra su dedo colorado e hinchado.

Tras haber recibido el diagnóstico en el hospital, compartió una foto caminando en ojotas, para evitar seguir lastimándose el dedo. “Es la onda ahora... Pelot... asintomática”, sumó, tras haber sido atendida por los médicos.

Además, se mostró en reposo y poniéndose hielo para desinflamar el dedo, que le dolía un montón.

CINTHIA FERNÁNDEZ REVELÓ SU DIAGNÓSTICO

Cinthia contó qué le dijeron los médicos.

“No me quebré, pero me rompí la capsulita que une un hueso con el otro y me va a doler por tres semanas. Tengo el dedo negro, no puedo pisar, tengo una ojota porque no me puedo poner zapatillas. La estoy pasando para el or...”, cerró, angustiada.