Lourdes Sánchez le sumó a su coreografía una pantalla especial que destaca tanto sus movimientos como el de su pareja de baile con efectos especiales de video, aportándole color y extra movimiento a la coreografía. Sorprendida, Cinthia Fernández arremetió contra la producción mediante un fuerte descargo que hizo en X.

“Me encanta lo que hizo Lourdes, al fin lo dejan hacer. Hace años quise hacerlo, pedí y jamás me dejaron; me dijeron que sería desventaja para los demás. Siempre dije ‘lo pago yo o tengo canje’, siempre contestaban que no era justo para el resto. Lo loco es que hoy se lo dejen…”, se quejó Cinthia.

E hizo una tajante aclaración. “No es Lourdes, Lourdes es talento puro y las cosas se las ganó sola. Son los manejos de producción, lo lo hicieron hace años con mucha gente que ellos quieren o con grandes figuras y después la ligan los famosos que trabajan. Fort, que hacía la de él pero medía, los internacionales, que había que cuidarlos, los que pedían bailar primeros por contrato, los que arreglaban estar 2 galas e irse, Pedro Alfonso que tenía lo que quería. Con su gente querida abren la cabeza y con otros es todo no. Buenísimo que cambió el sistema”, sumó, redoblando la apuesta.

CINTHIA FERNÁNDEZ DESTACÓ EL TALENTO DE LOURDES SÁNCHEZ

Antes de cerrar, Cinthia aclaró que no tiene nada en contra de Lourdes. Al contrario, le parece una talentosa.

“Sacando los manejos de producción... Tema aparte, qué majestuosa es Lourdes. Merece ganar alguien que realmente baile”, sentenció. ¿Qué dirá Lourdes?