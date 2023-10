Charis y Francesca, las gemelas que Cinthia Fernández tiene con su expareja, Matías Defederico, cumplieron diez años. Su mamá, siempre muy atenta y amorosa, les organizó un divertido festejo que coincidió con el Día de la Madre, al que el padre de las nenas, con quien la panelista tiene una pésima relación, no fue invitado.

“Las amo, feliz todo mis bebés. Sean felices, siempre”, les dedicó Cinthia a sus hijas al pie de las fotos de la celebración, que dejaron en evidencia que Matías no estuvo presente. Acto seguido, Cinthia aclaró que hace años él no cumple con sus obligaciones como padre como corresponde, y que por eso decidió que no formara parte del festejo.

“¿Colaboró el ratón (por Matías) con la fiesta de las nenas?”, le preguntaron a Fernández. “Nunca. El primer año que me mudé a esta zona, le dije que repartamos 50 y 50. Y aún espero el depósito. Tal vez, algún día, con la cuota lo manda...”, respondió Cinthia, indignada.

CINTHIA FERNÁNDEZ ACLARÓ POR QUÉ NO INVITÓ A MATÍAS DEFEDERICO A LA FIESTA DE SUS HIJAS

“Por todo esto, el festejo de cumple se lo hago sola a mis hijas. Y él, si quiere, puede organizarles otra fiesta. No dejo que esté presente. Cada uno es libre para festejar a su manera y así no hay conflictos. Es lo mejor...”, sentenció la panelista, contundente.