En más de una oportunidad, Pampita contó lo mal que la hacían sentir otras modelos cuando comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la moda. Mucho más, cuando ganó popularidad y se convirtió en una de las preferidas; todos la querían en sus desfiles, lo que generaba tremendo malestar en las otras chicas.

En este contexto, la jurado del Bailando 2023 rememoró una tremenda anécdota de la época en la que desfilaba para Roberto Giordano. Entre risas, contó cómo se las ingenió el día que una compañera le robó el corpiño antes de salir a desfilar en el Glaciar Perito Moreno

“A mí me hacían todo lo que te imagines. Llegaba y siempre me faltaban cosas... Uno de los peores momentos fue en un desfile de Giordano en el sur. Se largó a llover y, como era un programa televisado con un montón de contratos y sponsors, tuvimos que desfilar bajo el agua y con un frío tremendo”, comenzó contando en Pampita Online durante una charla con Rocío Guirao Díaz y Julieta Kemble.

¿QUÉ HIZO PAMPITA CUANDO LE ROBARON EL CORPIÑO?

“Me pregunté ‘¿qué hago?’, porque tenía que ser el mismo que en el video, y pedí que me dieran tela parecida. Como era la primera en salir, terminé haciendo el corpiñito yo misma. Corté dos triangulitos, les cosí los breteles y así salí. ¡Con el estrés de estar cosiendo hasta un segundo antes, sentía que se me salía el corazón”, rememoró, entre risas.

“Sé quién fue, porque en la pasada me la cruzo, ¡e iba con mi corpiño! Se nota que le gustó y se lo puso”, cerró, irónica, pero sin querer mandarla al frente.