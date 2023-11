Lo que comenzó como un rápido ping-pong de preguntas y respuestas culminó con unas contundentes declaraciones de Julieta Prandi en Noche al Dente, al tener que elegir entre Carolina “Pampita” Ardohain y Nicole Neumann.

“¿Pampita o Nicole?”, indagó Fer Dente en el ciclo de América. A lo que la invitada de la noche no dudó: “Pampita”, respondió rápidamente. Luego, dio a conocer sus contundentes razones: “No por nada en especial. La verdad es que yo nunca tuve ningún problema con ninguna”.

“Yo soy ‘blanco’ o ‘negro’, y no tengo dos caras. O sea, no te voy al mandar al frente, pero no me quieras culpar por algo que no hice”.

“Lo que pasa es que cuando surgió el tema del apodo (‘Muqui’ a Pampita) me quisieron culpar. Yo soy ‘blanco’ o ‘negro’, y no tengo dos caras. O sea, no te voy al mandar al frente, pero no me quieras culpar por algo que no hice”, agregó, firme.

“Nunca la mandé al frente a Nicole porque no me correspondía. Pero una cosa es que no diga quién es, y otra cosa es que me señales a mí y yo me cargue tu mochila. Cada uno con la mochila que le corresponde”, continuó. Y cerró, sin filtro: “Igual, Caro lo sabe. Lo hemos hablado y lo tiene clarísimo. No hay ninguna duda acá al respecto”.

JULIETA PRANDI ARREMETIÓ CONTRA LOS MEDIOS TRAS SER ACUSADA DE DIFUNDIR EL POLÉMICO APODO DE PAMPITA, “MUQUI”

Muy enojada, Julieta Prandi arremetió contra los medios tras ser acusada de haber difundido el polémico y despectivo apodo que las colegas de Pampita le pusieron cuando daba sus primeros pasos en el mundo del modelaje, “Muqui”.

“Es llamativamente tirado de los pelos que después de tanto tiempo y de a nada ciertos medios intenten señalarme dentro de este absurdo del que no tengo nada que ver. No estuvo ni estará jamás en mi naturaleza colgarle apodos a nadie, mucho menos si es con malas intenciones...”.

“A quienes les interese, pueden buscar una entrevista con la misma Carolina donde cara a cara aclaramos este asunto. Ella sabe muy bien que este apodo tiene otra autoría. Es más, luego de esa charla, se dio el gusto de entrevistarla...”.

“A quienes les interese, pueden buscar una entrevista con la misma Carolina donde cara a cara aclaramos este asunto. Ella sabe muy bien que este apodo tiene otra autoría. Es más, luego de esa charla, se dio el gusto de entrevistarla...”, sentenció Julieta, muy picante, en referencia al ida y vuelta de Pampita con Nicole Neumann.