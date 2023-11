Más tranquilo después del mal momento que atravesó en términos de salud mental, Maxi Guidici dio una profunda nota a Socios del Espectáculo y no dudó en contar cómo reaccionó al escuchar que sus excompañeros de Gran Hermano 2022 hablaron mal de él.

Todo comenzó con la pregunta de Mariana Brey al aire en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por eltrece: “¿Te decepcionó algo del medio? Porque vos, también, para el medio eras alguien nuevo. Buscabas evidentemente la fama, la notoriedad y, tal vez, algún que otro trabajo a futuro. Por eso te habrás anotado en Gran Hermano, pero después viene la realidad y, cuando descubriste lo que el medio era, el mundo del espectáculo y todo lo que atravesaste, ¿qué te pasó?”, indagó.

“Me afectó porque soy una persona bastante sensible y, al no estar acostumbrado, es como que me afectó escuchar que hablen cosas, gente que de alguna manera le tengo aprecio, le tenía aprecio, y ver que salgan a decir cualquier cosa…”.

Tras escucharlo, Maxi tomó la palabra: “La verdad es que me choqué con un mundo muy distinto al que me imaginé. O sea, si bien uno ve, obviamente más o menos sabe cómo se maneja. Al no tocarte de cerca, no te das cuenta de qué tan fuerte puede ser”, expresó.

“Me decepcionó mucha gente, desde compañeros de GH, hasta periodistas, y gente que me sobaba el lomo, como le decimos, y después salía a la cámara a decir cualquier cosa”.

Por último, ante la pregunta de la panelista sobre quiénes lo decepcionaron, Maxi cerró, firme: “Fue mucha gente, desde compañeros de GH, hasta periodistas, y gente que me sobaba el lomo, como le decimos, y después salía a la cámara a decir cualquier cosa. Gente que sabe realmente cómo soy, porque hasta la gente que no me quiere, como compañeros de ‘Gran Hermano’ que no me quieren, saben realmente que no soy una persona capaz de mentir en una cosa así, pero bueno”.

JULIANA DÍAZ HABLÓ DE SU ESTADO SENTIMENTAL, A POCO DE SEPARARSE DE MAXI GUIDICI

Luego del mal momento que vivió con la situación límite que atravesó su expareja, Maxi Guidici, en términos de salud; Juliana Díaz rompió el silencio sobre su presente sentimental.

Indagada por Marcelo Tinelli sobre si comenzó una nueva historia de amor con su partenaire de Bailando 2023, Rodrigo Gutta, la participante no dudó con su respuesta: “No estamos saliendo. Vos querés que sí, pero no”.

Juliana Díaz: “Estoy disfrutando de la soltería, muy tranquila y relajada por el momento”.

Tras escucharla, el conductor se refirió al ex de la joven: “No quiero ir en contra de Maxi, que es tu ex y lo adoro, pero hacen linda pareja”, observó. Pero Juliana cerró, firme: “Estoy disfrutando de la soltería, muy tranquila y relajada por el momento”.