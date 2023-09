A pocos días de que Maxi Guidici intentara suicidarse, su expareja, Juliana Díaz, bailó en el Bailando 2023 y le llovieron las críticas por su actitud frente al mal momento del exparticipante de Gran Hermano.

Cansada de que la critiquen por no llorar frente a cámara, Juliana compartió una imagen de su performance en el certamen de baile e hizo una tajante aclaración con respecto a lo mucho que le duele saber que su ex no está pasando por el mejor momento de su vida.

“A toda la gente que juzga las lágrimas, no hace falta llorar para temblar, sentir ansiedad y angustia; todo lo que tuve que enfrentar hoy. Muy agradecida por la oportunidad y a la gente que me apoya con todo su cariño. Estoy atravesando un momento muy difícil y aún así la pongo garra a todo esto tan hermoso que me está pasando”.

JULIANA DÍAZ CONTÓ ASEGURÓ QUE FUE ELLA QUIÉN LE SALVÓ LA VIDA A MAXI GIUDICI

“Entonces le dije ‘Nosotros terminamos, estés o no estés de acuerdo, vamos a hacer un comunicado y lo vamos a largar. Esto es porque somos personas conocidas, porque si no, no tenía no ganas de contárselo a mis amigos. Estamos obligados a hacer ese tipo de cosas, porque la gente te empieza a preguntar por qué no hacemos tal o cual cosa”, contó.

“Él no me respondió, y es más, me bloqueó de todos lados, así que dejé pasar todo un día pensando si publicaba o no publicaba. A todo esto, a él le molestó mucho esta publicación”, señaló la joven, que se mostró indignadísima con la actitud de su ex.

“Yo creo que cuando una persona toca fondo, tiene que convertirse en una mejor persona para empezar a valorar lo poco o mucho que tenés”, dijo, y recordó cómo el día en que Maxi intentó quitarse la vida, ella unió esfuerzos con la familia de su ex para contactar a Conejo Quiroga, sin éxito.