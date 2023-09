Mariana Brey criticó en Socios del Espectáculo los dichos de Juliana Díaz sobre Maxi Guidici después del episodio del intento de suicidio que protagonizó, hecho por el que la exparticipante de Gran Hermano 2022 acompañó a su expareja en todo momento.

“Escucharlo en la tele decir que su único héroe fue el Cone y que me desplace de la manera en que lo hizo simplemente porque yo no quiero volver a estar en pareja con él me parece tristísimo”, expresó la joven en un programa de televisión.

Indignada, Juliana agregó: “Me parece tristísimo que a dos días de haberse querido quitar la vida esté pidiendo por favor meterse en un programa de televisión. Él tiene que estar medicado, acompañado, su cabeza todavía no está bien”.

La ex GH se mostró preocupada por el estado de salud de su expareja. Por: instagram

Palabras que molestaron a Mariana Brey, quien repudió: “Ella pide que lo ayuden y ella lo que menos está haciendo es ayudarlo, no hay una coherencia”.

“Le está dando para que tenga”, dijo por su parte Lussich y Paula Varela comentó: “Hay una competencia de protagonismo constante”.

MAXI GUIDICI DESTACÓ EL APOYO QUE RECIBIÓ DE JULIANA DÍAZ EN SU PEOR MOMENTO

Maxi Guidici destacó en diálogo con Bien de Mañana el sostén que recibió de Juliana Díaz luego del intento de suicidio: “Con ella todo bien, obviamente que decidimos separarnos pero desde el lado humano en ese momento me apoyó”.

“El 99% de los chicos de Gran Hermano se solidarizó conmigo, incluso con Juan que teníamos diferencias me escribió un lindo mensaje, muy humano”, destacó también a sus excompañeros de reality show.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis

135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires)

0800 345 1435 (desde todo el país)