Siempre polémico, Alfa mostró su lado más cuestionable luego de ironizar desde sus redes por la internación de Maxi Giudici de Gran Hermano 2022. En Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) arrojó frases muy duras contra su excompañero donde dejó en claro que no cree su padecimiento.

“Yo no es que cargué o me mofé del chico este, de Maxi. Hay algo clarito que las cosas me llegan y me duelen de la gente que quiero y me quiere. Yo no tengo la obligación de que porque un pibe, este u otro, se tomó dos pastillas para entrar al Bailando o porque lo dejó la novia…”, arrojó.

“Este no es un pibe. Tiene 37 años y yo no tengo la obligación de sentir dolor, de acompañarlo…. No tengo por qué darle la palmada del enemigo, si yo no siento nada. ¿Hay que ser hipócrita en el medio?”, se despachó, mientras Carmen Barbieri intervenía. “¡Es un ser humano, Alfa!”, se lamentó por sus dichos.

ALFA CUESTIONÓ A MAXI GIUDICI DE GRAN HERMANO 2022 TRAS SU INTERNACIÓN

El integrante de Gran Hermano 2022 diferenció el caso de Maxi de otros de sus excompañeros de reality. “Con Coti, sin decir nada y sin que nadie se entere, fui el primero en estar. Con Romina y con Camila cuando estuvieron mal fui el primero, pero con gente que forma parte de mis afectos”, aseveró al ciclo.

“¿A vos te da pena alguien que te insultó, te agredió y habló mal de vos? No voy a ser hipócrita”, defendió su postura, para terminar yendo más allá contra el exnovio de Juliana Díaz.

“Yo tuvo ataques de pánico y tengo amigos que han tenido y conozco gente que tuvo trastornos psíquicos y psiquiátricos. Una persona que tiene un intento de suicidio y que está al borde de la muerte, no está pidiendo a las 12 horas para entrar al Bailando porque esa es la solución de su vida”, aseguró.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis

Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no lo dude:

Llámenos: 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires)

(011) 5275-1135 o

0800 345 1435

(desde todo el país)