Juliana Díaz pegó un faltazo a los ensayos del Bailando 2023 y eso que despertó fuertes rumores de embarazo debido a los síntomas de la santafesina, y en Estamos Okey (América) no solo lo contaron, sino que le pidieron su opinión a Maxi Guidici.

“Juliana Díaz podría estar embarazada. Está con unos problemas de salud, una gastroenteritis que después se fue modificando con vómitos, náuseas y exámenes médicos”, contó Agustín Rey en el ciclo que conducen Pampito y Guido Zaffora.

“El lunes se descompuso, con un tema estomacal, y estuvo tres días sin ensayar. Mañana podría volver”, agregó Rey, mientras desde la producción del ciclo se trataron de comunicar con ella infuctuosamente.

Záffora pudo comunicarse con la ex participante de Gran Hermano y ella negó los rumores: “Fue un solo ensayo que no hicimos, pero la producción está avisada. Retomamos el lunes. Me hice un análisis, me pidieron en la clínica, pero tranqui, no pasa de gastroenteritis”, aseguró.

LA REACCIÓN DE MAXI GUIDICI ANTE LOS RUMORES DE EMBARAZO DE JULIANA DÍAZ

En simultáneo con los llamados a Tini, Cande Mazzone se comunicó con Maxi Guidici, el ex de Díaz, que se mostró aterrado con la idea de convertirse en padre del hijo de su ex pareja.

“No sabía nada, me está por dar un infarto. ¿Qué tan cierto es eso? Ay, Dios mío. Yo espero que sea una boludez más que se inventa porque me está por dar un infarto. Por favor avísame si sabés algo porque no tengo ningún contacto”, le pidió el cordobés a la panelista.

“Si ella dice que es una gastroenteritis, ¿por qué deducen que puede ser un embarazo? Ay, Dios mío. Nosotros estuvimos juntos no sé hace cuanto, pero no hace tanto. Podría estar embarazada de mí, digamos, pero me hubiese avisado, o me hubiese dicho algo”, le dijo en otro de los mensajes que le envió.

