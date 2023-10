Mónica Farro cruzó a Juliana Díaz mientras daba un móvil a Intrusos por ningunearla con la edad y poner en duda su trabajo de años como artista en el mundo del espectáculo.

“Es muy bajo que me ataque por la edad. Yo tengo previa siempre, que después hay tiempo o no para hacerla, no la necesito a esta chiquita que recién empieza”, dijo contundente.

Picantísima, la exvedette expresó: “Tengo 34 años de carrera, estoy a otro nivel. No me conocés... qué pena. El ‘¿quién te conoce?’ y ‘sos grande’ son cosas que ya están pasadas de moda”.

“A mí puede conocerme o no pero yo soy una figura y me merezco respeto como yo lo hago con esta gente que recién empieza”, cerró Mónica sobre su enfrentamiento con Juliana.

PICANTÍSIMA FRASE DE MÓNICA FARRO SOBRE JULIANA DÍAZ Y LOS EX GRAN HERMANO

Mónica Farro fue picantísima al hablar de Juliana Díaz y los ex Gran Hermano después de que la joven dijera que no la conoce y que ya está grande.

“Hoy están arriba, pero se caen de cabeza, se dan contra el piso y son muy pocos los que surgen”, lanzó con todo la participante del Bailando 2023.