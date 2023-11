Federico Hoppe y Macarena Rinaldi entraron en la etapa final de la construcción de su casa soñada, luego de dos años de mucho esfuerzo, dedicación y visitas constantes a la obra.

Muy emocionados, mostraron cómo está quedando por dentro su hogar e hicieron eco de los últimos detalles de cada habitación. “Va asomando y tomando forma el corazón de nuestra casa”, expresó ella, muy contenta.

“Entrando en la etapa más linda. Según nos dicen… Cuando se empieza a ver poco a poco cada ambiente de la casa después de tanto imaginarlo”, sumó junto a las imágenes que dejan en evidencia que su hogar tendrá dos pisos y amplias habitaciones de estilo minimalista.

La propiedad de Fede y Maca se está construyendo en un barrio privado, cuenta con varias habitaciones y enormes ventanales. Además, escaleras sin barandas y una cocina muy luminosa con detalles en madera y en negro.

¿CÓMO ES LA FACHADA DE LA PROPIEDAD?

Maca compartió una imagen en la puerta de su casa, en la que se puede ver que las paredes están revestidas con piedra natural y que la puerta es de madera oscura.

“Puede sonar extraño, pero una parte de mí no quiere que se termine nunca esta etapa de construcción porque tuvimos una experiencia de esas que no te olvidas más. La cuestión es que en unas semanitas más ya podemos empezar a llevar nuestras cosas. Me baila el alma”, expresó Maca, súper emocionada.