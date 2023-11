Sofía Gala, al igual que miles de personas, se dirigió hacia el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Sin embargo, casi no llega. ¿El motivo? La bajaron del avión. Es que aseguran que se habría llevado sin pagar un exclusivo producto del free shop.

Según TN Central, la Policía Aeroportuaria, en primera instancia, le impidió viajar porque se habría llevado sin abonar un producto del free shop. Acto seguido, TN Show confirmó que la actriz fue acusada de no pagar un esmalte. Sin embargo, ella lo niega totalmente.

“Acá estoy. Es tan ridículo que no se puede hablar. No sé qué pasó. La verdad es que no puedo hablar de eso porque no entendí bien qué pasó”, explicó desde La Feliz, donde finalmente logró aterrizar, en diálogo con la periodista Mariana Mactas.

SOFÍA GALA INICIARÁ ACCIONES LEGALES POR HABER SIDO ACUSADA DE ROBAR EN EL FREE SHOP

Antes de cerrar, Sofía aclaró que lo que sucedió ya está “en manos” de sus abogados.

“Está en mano de mis abogados. Fue bastante divertido. Me bajaron del avión y después me volvieron a subir porque se ve que no pasó nada”, sentenció la actriz, tranquila y relajada pese al escándalo.