En medio de los rumores de enojo de Tamara Báez con L-Gante por su último acercamiento a Wanda Nara en Buenos Aires, llamó la atención que la expareja se fuera con su hija, Jamaica, a Pinamar. En este contexto, revelaron el escandaloso detrás de escena de estas vacaciones familiares.

“Ustedes saben muy bien que las cosas entre L-Gante y Tamara Báez no están bien, pero en medio de esa situación se han ido de viaje juntos entre varias personas. Ellos viajaron a Pinamar en la mañana del martes después de enojos y pases de factura por parte de ella”, comenzó contando Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Acto seguido, contó la picante condición que habría puesto Elián para viajar con su ex. “No le quedó otra que aceptar, pero puso la condición que vaya su mamá y algunos amigos, a mí me dicen que él no quería ir con Tamara solo”, remarcó el comunicador, con firmeza.

L-GANTE, A DIFERENCIA DE TAMARA BÁEZ, NO QUIERE RECOMPONER LA RELACIÓN

“El motivo sería porque él no quiere saber más nada con ella, pero hace esfuerzos por su hija Jamaica. Tami todo lo contrario, quiere recomponer la relación... Después de lo que pasó con Wanda, Elián quiere hacer buena letra para no tener problemas...”.

“Parecería que la relación con Wanda se terminó y no hay vuelta atrás, pero en la vida del cantante nada puede confirmarse, lo cierto que las cosas con Tamara no están bien por más que ellos se muestren cercanos por la hija que tienen en común”, aclaró Juan. ¿Qué dirán ellos?