Luego del tenso momento que se vivió en el ciclo La Mañana de Unicanal (Unicanal) después de que Luciano Castro demostrara su incomodidad con la presentadora Dora Ceria (quien le tocó sus músculos), la coconductora Dallys Ferreira rompió el silencio.

“No me imaginé que esto tendría esta repercusión porque la entrevista que tuvimos después duró mucho tiempo y hablamos de muchos temas. Nos tomó por sorpresa la reacción que tuvo y no fue nuestra intención hacerlo sentir incómodo”, comenzó diciendo la presentadora del programa que se transmite en Paraguay, en diálogo con PrimiciasYa.com.

“No me imaginé que esto tendría esta repercusión porque la entrevista que tuvimos después duró mucho tiempo y hablamos de muchos temas. Nos tomó por sorpresa la reacción que tuvo y no fue nuestra intención hacerlo sentir incómodo”.

“Mi compañera hizo el chiste, yo le seguí la broma porque acá en Paraguay no es tanto como en Argentina opinar sobre el físico de las personas. De inmediato, como dije al aire, señalé que qué bueno que traiga ese ejemplo para que se debata y se intercambien opiniones, y aprendamos a respetarnos entre todos”, agregó.

Y siguió: “Me pareció interesante, yo no me enojé ni me molesté por lo que pasó. Él me dijo después ‘imaginate Dallys, vos, siendo conductora de un programa periodístico, vas a un programa para hablar de tu trabajo y cuando llegás empiezan hacer bromas o hacer foco sobre qué buena estas’...”.

“Mi compañera hizo el chiste, yo le seguí la broma porque acá en Paraguay no es tanto como en Argentina opinar sobre el físico de las personas”.

“Él planteó ese sentido de igualdad cómo él se siente, esas bromas o encasillar a las personas sobre su físico sobre todo en los medios argentinos, por su físico, no está bueno. Él hizo muchos trabajos para que lo reconozcan y no le gusta que solo se lo destaque por su físico”, prosiguió con su descargo.

Y cerró: “Después, él estuvo muy bien el resto del programa donde se sumó Pablo Rago para la entrevista ya que están de gira con la obra de teatro. Todo quedó más que bien y él se fue contento tras la visita. Yo lo respeto mucho a Luciano, es un gran actor y mis compañeros también. Estábamos contentos de tenerlo y valoramos su visita”.

INCÓMODO MOMENTO DE LUCIANO CASTRO CON UNA CONDUCTORA QUE LO TOCÓ EN VIVO EN MEDIO DE UN PROGRAMA

Lo que comenzó como una presentación en un programa de televisión en Paraguay, terminó con un momento a pura tensión entre Luciano Castro y Dora Ceria –la conductora del ciclo La Mañana de Unicanal (Unicanal)- que rápidamente se hizo eco en todos los medios y redes.

Todo comenzó cuando la presentadora tocó al invitado, maravillada por su trabajo cuerpo: “¡Esperá! ¡Es de verdad, señora!”, atinó a decir. Sin embargo, el piropo no fue visto con buenos ojos para la pareja de Flor Vigna: “Lamentablemente, estoy acostumbrado. No me molesta, pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda”, lanzó, visiblemente incómodo.

“Lamentablemente, estoy acostumbrado. No me molesta, pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda”.

“Si yo hago esto (hace como que abraza a la coconductora, Dallys Ferreira), vamos todos presos. Si lo hacés vos sí es gracioso; lo hago yo, voy preso. Pero bueno, no pasa nada, sigamos”, siguió, molesto.

Y cerró, tajante y sin vueltas: “No, pero que la igualdad exista, no que la vendamos en humo. A mí no me molesta porque me sienta prostituido por eso, me molesta la desigualdad”.