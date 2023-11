Lo que comenzó como una presentación en un programa de televisión en Paraguay, terminó con un momento a pura tensión entre Luciano Castro y Dora Ceria –la conductora del ciclo La Mañana de Unicanal (Unicanal)- que rápidamente se hizo eco en todos los medios y redes.

Todo comenzó cuando la presentadora tocó al invitado, maravillada por su trabajo cuerpo: “¡Esperá! ¡Es de verdad, señora!”, atinó a decir. Sin embargo, el piropo no fue visto con buenos ojos para la pareja de Flor Vigna: “Lamentablemente, estoy acostumbrado. No me molesta, pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda”, lanzó, visiblemente incómodo.

“Si yo hago esto (hace como que abraza a la coconductora, Dallys Ferreira), vamos todos presos. Si lo hacés vos sí es gracioso; lo hago yo, voy preso. Pero bueno, no pasa nada, sigamos”, siguió, molesto.

Y cerró, tajante y sin vueltas: “No, pero que la igualdad exista, no que la vendamos en humo. A mí no me molesta porque me sienta prostituido por eso, me molesta la desigualdad”.

¡Qué momento!

FIRME REACCIÓN DE FLOR VIGNA ANTE LOS RUMORES DE EMBARAZO CON LUCIANO CASTRO

Luego de haber despejado cualquier duda sobre una supuesta crisis de pareja, Flor Vigna no escatimó en halagos para Luciano Castro (que es padre de Esperanza y Fausto, frutos de su relación anterior con Sabrina Rojas) y fue contundente al hablar de la posibilidad de agrandar la familia con el actor.

“Somos dos personas enamoradas y cuando el medio ve eso le da el proyecto del hijo. Es como un amor muy grande, los dos sabemos que no es para nada tener un hijo ahora. Nos cuidamos y todo para que esté todo bien”, sentenció Flor en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Por otro lado, la entrevistada se refirió a su participación en Bailando 2023: “El Bailando es un Big Show que te enseña un montón, de diferentes personalidades. Yo estoy a gusto, me parece una oportunidad linda, es toda una experiencia”.

“Ya no soy tan sumisa como antes. Con Ángel de Brito está todo bien y después te dice que soy una aburrida. Tiene que ver más que nada con una vergüenza, con saber expresarse más con el cantar, con el bailar. El jurado termina siendo un jurado de tu vida, un lugar donde a mí se me juzgó tantas veces. Me siento un gladiador cuando entro”, agregó sobre su cruce en vivo con el periodista.

Por último, ante la consulta sobre si está en los planes que su novio vaya a verla en las galas, Flor cerró: “Lucho por ahora graba casi todas las noches, pero me gustaría que venga. Cada vez que hago el Bailando, aprendo un montón, como de mi personalidad”.