En medio de la felicidad que vive por sus flamantes proyectos laborales y personales, Laurita Fernández abrió su corazón y dio detalles de cómo vive su noviazgo con el productor, Claudio “Peluca” Brusca.

“Ya convivimos juntos. Es la primera vez que convivo bien de lleno con alguien y la verdad que muy bien. Estamos muy bien”, se sinceró Laurita en una nota que dio en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Por otra parte, la entrevistada se refirió a cómo maneja su trabajo acompañada de su pareja, a poco de que debute en Canal 9 con él como productor: “Está bueno que tengamos profesiones complementarias. Él es un 10″.

“Cuando estamos trabajando, no nos hacemos ni un mimo, nada, pero surge de los dos, cuidamos mucho el perfil. Los dos entendemos muy bien que estamos en la misma, y nos recontra entendemos porque estamos en el mismo barco. Nadie se enoja”, continuó.

“Hoy no tenemos en mente ni la boda, ni los hijos. La presión del afuera ya no nos pasa. Está bueno que nadie nos pregunta, ni nos insiste”.

Y sobre sus deseos a futuro, cerró: “Hoy no tenemos en mente ni la boda, ni los hijos. La presión del afuera ya no nos pasa. Está bueno que nadie nos pregunta, ni nos insiste. Hoy por hoy, estamos los dos enfocados en nuestro camino profesional”.

ASÍ HABLABA PELUCA BRUSCA DE LAURITA FERNÁNDEZ, A POCO DE COMENZAR SU NOVIAZGO

A poco de que blanquearan su incipiente historia de amor, Claudio “Peluca” Busca habló a fondo de su noviazgo con Laurita Fernández y sorprendió a todos en Nosotros a la mañana al analizar su relación con la conductora de Bienvenidos a bordo.

Todo comenzó cuando Joaquín “el Pollo” Álvarez opinó de este vínculo mientras tenía al productor en un móvil: “Te voy a decir una cosa, lo que pasa es que los quiero mucho a los dos. Muchas veces, yo no hago preguntas y digo cosas al aire, Pelu. Le tengo fe a esta pareja, loco. No me pregunten por qué. ¿Viste que hay veces que le tenés fe a una pareja y hay veces que no? Si no lo tuviese, no lo diría tampoco, pero le tengo fe”, expresó.

Fue entonces que Peluca redobló la apuesta: “Mirá, yo le tengo una fe bárbara. Así que si vos le tenés fe y todos los que me conocen le tienen fe, yo la tengo también. Cuando estás con alguien y todas las charlas tienen algo en común… Viste que a veces hay esa especie de competencia cuando los dos trabajan de lo mismo o en televisión, y en mi caso no siento que sea así”.

“Creo que me complemento. Me encanta que ella me dijo ‘Pelu, esto no está bien’, o ‘¿por qué no sumamos esto?’. Y a mí me encanta decirle ‘dale para delante’, o ‘fijate esto’. Si eso funciona y todos sabemos el rol que ocupamos, buenísimo. Nuestra relación laboral no cambia, sí a veces es medio raro cuando sentís que querés darle un beso o tocarla porque al lado están tus compañeros de laburo”, cerró el entrevistado, muy enamorado.