La contundente definición de Peluca Brusca sobre su relación con Laurita Fernández

Está todo claro para Claudio Peluca Brusca en su noviazgo con Laurita Fernández, y por eso el productor ejecutivo de Bienvenidos a Bordo expresó en público el contundente halago que le dice a la conductora en privado.

"Somos todo recontra oficial. Yo no tengo nada que ocultar, nada que no blanquear porque hago la misma vida que hacemos todos. Laura es mi novia. Yo le dije 'hola, mamá, te mando la foto de mi novia'. Y me dijo 'pero Clau, si la vemos todas las tardes', y dije 'no ma, es mi novia'. Punto. Es eso, es simple", aseguró Peluca en una nota con Intrusos.

"Somos todo recontra oficial. Laura es mi novia" G-plus

Más sobre este tema Pícara definición de Laurita Fernández sobre su romance con Peluca Brusca: "Es el mismo vínculo, solo que chapamos"

Ahí mismo admitió que "linda me pareció siempre" y fue enfático al manifestar el piropo que le dice: "Yo siempre le digo que tiene la cara más linda del mundo",

Por último, Claudio Peluca Brusca sorprendió al contar si su familia ya conoce a la familia de Laurita Fernández: "Hay una casualidad que es que el papá de ella trabajó muchísimos años con gente de mi familia. Se conoce con gran parte de mi familia, y se ven una vez por mes cuando almuerzan o cenan con la gente del trabajo".

EL ROMÁNTICO REGALO FUTOBOLERO DE PELUCA BRUSCA A LAURITA FERNÁNDEZ

Por otra parte, Claudio Peluca Brusca contó en Intrusos por qué le regaló la remera de Boca a Laurita Fernández tras la consagración del Xeneize en el torneo local.

"Arrancó (en su programa de radio) diciendo que nunca tuvo una camiseta oficial de Boca, y fui y le mandé la remera".